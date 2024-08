Barletta, Cannito chiede pazienza per i lavori in via Regina Margherita

BARLETTA – Disagi in via Foggia e in via Regina Margherita, una lunga arteria continua e altamente trafficata nella zona nord di Barletta. Lavori in corso per migliorare manto stradale, condotte idriche ed impianti elettrici, ma anche una viabilità costretta a rimodulare il traffico nelle ore di punta. Dopo le lamentele giunte da residenti e operatori commerciali, la risposta del sindaco Cosimo Cannito.

I lavori proseguiranno per oltre un mese, con la possibilità di risolvere completamente ogni problematica nel mese di ottobre. Operai al lavoro fino a venerdì prima dell’interruzione per ferie, poi il cronoprogramma che porterà a riaprire interamente le due strade.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author