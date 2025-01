Barletta, Befana e Vigili del Fuoco in Pediatria al Dimiccoli

BARLETTA – La Befana nel reparto di Pediatria dell’ospedale Dimiccoli di Barletta. Il nosocomio di viale Ippocrate apre le porte alle iniziative benefiche per l’Epifania, un sorriso per i pazienti più piccoli nella ricorrenza che chiude le festività natalizie. Al fianco del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Smile Therapy, anche l’Avis e una rappresentanza dell’amministrazione comunale.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto il reparto attraverso l’autoscala di 32 metri in dotazione al Comando della BAT, per poi accompagnare la Befana nel percorso in reparto. Non soltanto solidarietà, ma anche vicinanza e presenza sul territorio.

