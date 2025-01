Barletta: arrestato un 42enne per rapina in supermercato

Un uomo di 42 anni, residente a Barletta, è stato arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per essere l’autore di una rapina ai danni di un supermercato. L’operazione è stata condotta dalla polizia di Stato, in particolare dagli agenti del Commissariato di Barletta, che hanno ricostruito l’accaduto. Il rapinatore, a volto coperto, è entrato nel supermercato impugnando un coltello e ha minacciato la giovane cassiera, costringendola a consegnare l’incasso di 350 euro in contante. Una volta in possesso del denaro, l’uomo si è rapidamente allontanato, dileguandosi. Le indagini, avviate subito dopo il colpo, hanno visto un attento esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e l’acquisizione di ulteriori prove che hanno portato all’identificazione dell’uomo. Nonostante il tentativo di mascherarsi, gli investigatori sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica del crimine, riuscendo a risalire all’autore della rapina e a metterlo in manette.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author