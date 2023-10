A Bari yoga, pilates e sport acquatici per un “Municipio da mare”

BARI – Lezioni aperte di yoga, pilates, karate e sport acquatici e da scivolamento, il tutto sulla prima spiaggia di Bari e con una domenica più che sembrerebbe un incipit d’estate anziché di fine ottobre. Si chiama “Municipio da mare” l’iniziativa targata Municipio Uno che ha portato sulla spiaggia di pane e Pomodoro dimostrazioni pratiche e sportive proprio per incentivare lo sport tra i cittadini dei quartieri baresi che si affacciano sul mare – e non solo – anche nei mesi invernali. La scelta della location non è casuale ma mira a rafforzare il rapporto dei cittadini con il mare. Numerose le associazioni che hanno promosso – durante tutta la mattinata – questo tipo di sport attraverso dimostrazioni teoriche e pratiche di ogni singola disciplina. Obiettivo: dimostrare come l’attività fisica sia fondamentale per la vita di tutti i giorni sia dal punto di vista medico che per migliorare la qualità della vita.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp