Bari, voto di scambio: ‘Puglia terreno fertile per logiche criminali’

“Dobbiamo stare attenti perché ogni momento di cambio di guardia e di avvicendamento a livello politico è sempre qualcosa che è appetibile dalla malavita. E noi non siamo avulsi”. Lo ha detto monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari e Bitonto, commentando l’operazione ‘Codice interno’ eseguita dalla squadra mobile di Bari e coordinata dalla Dda barese che ha portato alla esecuzione di oltre 130 misure cautelari.

L’arcivescovo ha specificato di non essere “ancora aggiornato su quanto accaduto, ma è evidente che il nostro territorio, per quanto abbellito da un turismo crescente, è anche un terreno fertile per logiche criminali che si possono anche annidare nell’ambito della politica. Bisogna capire come stanno le cose quindi attendiamo, vediamo, cerchiamo di capire e soprattutto manteniamoci saldi e vigilanti sul nostro operare questo credo che sia un atteggiamento virtuoso da coltivare”, ha concluso.

