Bari, ufficiale il rinnovo di Vicari fino al 2026

SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento, fino a giugno 2026, del rapporto che lega Francesco Vicari al Club biancorosso. Arrivato nell’estate del 2022, il difensore romano ha vestito per 51 volte la maglia del Bari trovando, proprio domenica a Brescia, la prima gioia in biancorosso, una gioia dal peso specifico altissimo che ha fruttato i 3 punti.

