Serie A: giudice sportivo, stop a 5 calciatori e 1 allenatore

Cinque calciatori e un allenatore squalificati dal giudice sportivo di Serie A. Per quanto riguarda i calciatori, un turno a Natan (Napoli), Bani (Genoa), Gyomber (Salernitana), Maleh (Empoli) e Paredes (Roma). Tra gli allenatori, una giornata di stop a Juric (Torino).

Ammende società: 15.000 euro al Milan per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere, infine, al 31° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 12.000 euro al Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando con i fumogeni un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 5.000 euro all’Inter per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria 3.000 euro alla ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.

