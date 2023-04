BARI – Promuovere la cultura del vino artigianale realizzato con metodi tradizionali e non invasivi da vignaioli rispettosi della Natura e consapevoli sia in vigna che in cantina. Il salone di “Vini di Vignaioli” raddoppia e per il secondo anno consecutivo arriva a Bari, dopo il successo dell’edizione 2022, che per la prima volta portava la ventennale rassegna nel Mezzogiorno d’Italia. L’appuntamento è per l’1 e il 2 maggio, con un’anteprima il 30 aprile, al teatro Kismet di Bari dove convergeranno le migliori realtà del territorio nazionale, da nord a sud, e internazionale, tra degustazioni, masterclass, musica, cinema ed enogastronomia, con 60 produttori da 15 regioni italiane

