Bari, tir ribaltato sulla SS16: un ferito e traffico bloccato

Disagi alla circolazione sulla strada statale 16 a Bari, il tutto dovuto ad un incidente che – per fortuna – non ha provocato morti. Intorno alle ore 16 di martedi 10 settembre si è ribaltato un tir che stava percorrendo la strada in direzione Brindisi, all’altezza del tratto compreso tra i quartieri San Paolo e San Girolamo. Il conducente a bordo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Ci sarebbe inoltre stata una perdita di liquido dal mezzo. Immediato l’intervento sul posto di Polizia Locale e Vigili del Fuoco, paralizzata una parte consistente della circolazione: traffico elevato nella zona nord del capoluogo pugliese, non solo sulla tangenziale ma anche su via Napoli e nelle porte d’accesso della città, con annesse deviazioni di percorso.

