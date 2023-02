BARI – L’estramurale Capruzzi di Bari avrà il suo terminal bus: 7500 metri quadri per 6,4 milioni di euro. È stato finanziato il nuovo parcheggio per bus extra urbani nell’area ferroviaria ex Officine Rialzo, nell’ambito del programma di completamento delle opere relative alla stazione di Bari Centrale, ad opera di Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane). Il progetto definitivo ha subito una serie di modifiche nel tempo integrando le richieste di Fsi e del comune, come la rotatoria all’innesto di via Giulio Petroni su via Capruzzi, l’allargamento del marciapiede di collegamento tra la stazione ferroviaria, l’area del parcheggio bus e la realizzazione di una velostazione. Secondo le indicazioni di GS Rail l’intervento partirà nella prossima primavera. Gli obiettivi di quest’opera consistono nel ridurre la congestione stradale, specie nelle aree tra via Capruzzi e Giulio Petroni, migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei servizi di trasporto collettivo, riducendo l’indice di incidentalità stradale e migliorando l’accesso alla stazione e ai servizi annessi, e incrementare l’offerta intermodale.

