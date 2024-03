Bari, in stazione un murale sui diritti Lgbtqia+

BARI – Una rappresentazione corale del movimento per i diritti Lgbtqia+, un’opera che restituisce i volti, i colori, gli slogan e i valori che hanno fatto la storia delle rivendicazioni omosessuali, transessuali e femministe degli ultimi cinquant’anni. Questo l’obiettivo del murale “We Are Everywhere”, realizzato all’interno degli spazi della Stazione Centrale di Bari dall’artista Mario Nardulli, grazie al sostegno del Tavolo Lgbtqai+ del Comune di Bari. Il murale, lungo 150 metri, è stato realizzato per celebrare i 50 anni dei moti di Stonewall e corre sul muro binario 3 ovest della stazione di Bari Centrale, in corrispondenza dell’arrivo dei treni nello scalo ferroviario. L’idea è stata quella di riportare le immagini delle manifestazioni, le persone coinvolte politicamente e socialmente nelle lotte per i diritti Lgbtqia+ a livello locale, nazionale e internazionale e reinterpretarle in forma artistica.

