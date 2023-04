BARI – Far conoscere il sindacato, cosa fa, come è organizzato per poter creare un contatto una volta terminato il percorso di studi. Inizia dall’Istituto Lenoci di Bari, “E ti vengo a cercare” il progetto promosso dalla Cgil del capoluogo insieme a Fiom, Filcams, Flc, Nidil, le categorie dell’industria, del commercio, della scuola e dei lavoratori atipici, insieme all’Uds, che va ad incontrare materialmente in aula mentre sono a lezione, studentesse e studenti degli istituti tecnici e professionali dell’area metropolitana di Bari. L’obiettivo è parlare alle nuove generazioni, a quelli che saranno i futuri lavoratori.

