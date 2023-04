BARI – Chi qualche mese, chi qualche anno. Ma per molti la pensione è ancora lontana. In totale sono oltre cento i formatori utilizzati nei centri per l’impiego della Regione Puglia che dal 17 marzo scorso sono rimasti senza occupazione e a nulla sono serviti gli incontri con la task force guidata da Leo Caroli che si sarebbe impegnata – dicono i sindacati – “a reperire le risorse necessarie a garantire continuità del reddito, un incentivo all’esodo per i formatori storici e un progetto di ricollocazione nei servizi per l’impiego o nella formazione professionale che garantisca una prospettiva temporale di impiego adeguata e concreta”. Ma nonostante tutti annunci, pare che nulla sia stato ancora risolto.

