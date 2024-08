Bari, sequestrati 67mila prodotti pericolosi tra giocattoli e cosmetici

I finanzieri del comando provinciale di Bari hanno sequestrato circa 67mila articoli, tra giocattoli e prodotti cosmetici, privi della certificazione CE e potenzialmente nocivi per la salute. L’operazione è stata condotta grazie all’attività di intelligence delle Fiamme Gialle, supportata da strumenti informatici e informazioni acquisite durante i controlli sul territorio. In particolare, sono stati sequestrati 65mila giocattoli venduti illegalmente senza conformità, oltre a 1.600 prodotti per la cura della pelle contenenti Lilial, una sostanza tossica vietata dal marzo 2022 per i suoi effetti cancerogeni e tossici per la riproduzione.

