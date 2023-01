Bari: Sequestrati 45 chili di ‘botti illegali’

Durante i controlli della Polizia locale e di Stato per contrastare la vendita abusiva di ‘botti’ illegali in strada, a Bari, nei quartieri Libertà, San Pasquale, Japigia, Carrassi e San Paolo sono stati sequestrati 5.655 “botti illegali” per un peso complessivo di 45 chili. La Polizia locale ha ricordato che “petardi e batterie di fuochi di artificio, abusivamente vengono esplosi dopo la mezzanotte di fine anno, arrivano in città tramite canali di approvvigionamento clandestini e sempre più spesso attraverso il commercio online”.

