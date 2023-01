Bari: A fuoco appartamento, intossicati due anziani

Un incendio è divampato, nella serata di sabato 31 dicembre, in un appartamento nel centro di Bari: i due anziani in casa sono rimasti intossicati dal fumo e sono stati ricoverati in ospedale, le loro condizioni non sono gravi. L’appartamento è andato completamente distrutto. Nessun danno strutturale all’edificio. Il rogo sarebbe partito dai fornelli. In casa c’erano anche tre cani che al momento sono stati affidati ad altre persone. Sul posto Polizia locale, Vigili del fuoco e personale del 118.

