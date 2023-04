BARI – Quattordici nuovi ‘segnali stradali’, disegnati dai bambini per sensibilizzare sul tema della sicurezza. È l’iniziativa, promossa dall’associazione aMichi di Michele Visaggi Odv, che a Bari ha coinvolto gli alunni di quarta elementare dell’istituto comprensivo Nicola Zingarelli-Anna Frank. I disegni sono stati realizzati in seguito ai corsi sulla sicurezza attraverso l’arte tenuti lo scorso anno a 124 alunni di quarta elementare. Sono stati realizzati altrettanti elaborati, uno per ogni partecipante, che affrontano varie tematiche. Tra questi 14 sono stati selezionati dall’associazione e resi dei segnali stradali realizzati su forex.

