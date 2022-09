BARI – Prende il via il prossimo 6 ottobre un’altra iniziativa dedicata al sociale in collaborazione tra pubblico e privato. “Mamme, amore e… fornelli” è il progetto dell’Oratorio Salesiano Redentore del quartiere Libertà, in collaborazione con la Divella Spa che realizza per la prima volta a Bari un corso di cucina gratuito dedicato alle donne che vogliono avvicinarsi a questa realtà in modo professionale e soprattutto imprenditoriale. Appena aperte, le iscrizioni sono già andate sold out: finora 100 le iscritte, tutte donne del quartiere a nord del capoluogo. In programma 20 ore di studio e 40 ore di pratica. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato per acquisite competenze in scelta di prodotti e materie prime, la loro trasformazione e la corretta conservazione.