BARI – È stato ritrovato tra le palazzine di San Girolamo il furgoncino Fiat utilizzato dai quattro rapinatori che questa mattina, intorno alle 8,30, hanno messo a segno un colpo ai danni dell’ufficio postale di via Lucarelli, nel quartiere Poggiofranco di Bari.

Secondo una prima ricostruzione di inquirenti e testimoni, i quattro avrebbero agito all’arrivo di un blindato portavalori Ivri che trasportava plichi contenenti contante che presumibilmente sarebbe servito a pagare le pensioni. I quattro, a volto coperto, avrebbero agito proprio durante il passaggio dei plichi dal furgone all’ufficio postale. Ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale nessuno si è fatto male a parte qualche lieve escoriazione per un agente.

I quattro rapinatori, presi i plichi, si sono dati a immediata fuga con il furgoncino bianco e un’auto di supporto. E sarebbe stato proprio in questo momento che l’autista del blindato avrebbe cercato, con una sterzata a sinistra, di bloccare il furgonato che nello speronamento ha perso il Portellone laterale destro.

Questo però non ha evitato la fuga terminata in via Perosi, a ridosso del porticciolo turistico di San Girolamo. Il mezzo è stato ritrovato dagli agenti della questura di Bari dopo circa una mezz’ora con lo sportello lato guidatore aperto e con all’interno una pistola presumibilmente utilizzata dai rapinatori per minacciare gli addetti dell’Ivri. Sono ancora in corso – nel momento in cui ho scriviamo – i rilievi da parte degli uomini della scientifica. Gli agenti, invece, continuano a visionare le telecamere di videosorveglianza del possibile tragitto fatto dai quattro con le due auto. È probabile, infatti, che i rapinatori abbiano abbandonato il furgoncino a San Girolamo per dileguarsi con la seconda vettura utilizzata. Ma nulla esclude che nel tragitto abbiano lasciato l’auto e, tutti insieme sul furgone, una volta abbandonato in via Perosi, si siano dileguati a piedi. Si apre così il primo lunedì di ottobre.