Bari: Quasi 1 kg di hashish in casa, arrestato 18enne

Condividi su...

Linkedin email

La Polizia ha arrestato un 18enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in seguito a una perquisizione in un appartamento del quartiere Carrassi di Bari. Circondata la zona, dopo che i poliziotti hanno bussato alla porta dell’abitazione, un ragazzo ha lanciato dal balcone delle buste in cortile contenenti hashish del peso di 827 grammi.

Dopo qualche minuto il 18enne ha aperto agli agenti che hanno perquisito l’appartamento con l’ausilio di un cane antidroga della Questura di Bari. Sono stati trovati numerosi strumenti utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente, come coltelli intrisi della sostanza, bilancini di precisione e innumerevoli bustine mono dose da riempire e smerciare. Sequestrato tutto il materiale, il 18enne è stato arrestato e accompagnato in carcere in attesa della convalida del provvedimento.