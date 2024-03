BARI – Un camper per visite gratuite senologiche e ginecologiche per aiutare le donne che non riescono a pagare le visite specialistiche per la prevenzione dei tumori. Sono le iniziative promosse dall’associazione Susan Komen Puglia grazie al sostegno di Confindustria giovani Bari e BAT.

Servizio di Ilaria Delvino

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author