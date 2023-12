Bari, premiate 24 Imprese Storiche

BARI – Da Bari alla Bat, dal commercio alle imprese chimiche, dalla macelleria alle botteghe artigiane ai lidi balneari. Sono in tutto 24 le aziende che nelle scorse ore hanno ricevuto, in Camera di Commercio a Bari, la targa di “Imprese Storiche”, il riconoscimento, attribuito nelle varie categorie economiche di appartenenza, in possesso della longevità imprenditoriale secondo i criteri contenuti in un apposito bando indetto dall’ente camerale barese. L’iniziativa ha lo scopo di attestare il valore di tutti gli imprenditori “storici” che, grazie alla loro capacità di rinnovarsi, continuano a contribuire allo sviluppo economico del territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari ma allo stesso tempo rappresentano una testimonianza della tradizione imprenditoriale locale.

