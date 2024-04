Bari-Pisa 1-1, Giampaolo: ‘Spirito giusto, serve mentalità vincente’

Riparte da un punto il Bari, da qui inizia il cammino in prima squadra di mister Federico Giampaolo: “L’approccio molle è stata una casualità a mio avviso oggi. Abbiamo preso però un gol che potevamo evitare. Poi abbiamo giocato come sappiamo e la prestazione è stata ottima nel secondo tempo. La squadra ha spinto sull’acceleratore e creato tantissimo. È un vero peccato per come sia finita. Poteva andarci anche meglio. Puscas? Noi dobbiamo solo creare la mentalità vincente e avere le idee chiare. Vanno sfruttati al meglio i giocatori abili nell’uno contro uno. Si sono comportati bene anche Benali, Morachioli e Nasti. Il gol doveva essere la ciliegina sulla torta per quanto è stato fatto”.

Sull’ 1-1 finale: “Questo è un pareggio che deve darci fiducia ed autostima. È mancato solo il gol. Non bisogna avere paura ma cinismo e cattiveria. È questo lo spirito giusto. C’è poco tempo”.

È stata sicuramente una mossa a sorpresa quella di puntare su di lui per questo rush finale: “Siamo approdati in punta di piedi. Io non sono nessuno e non ho nemmeno la presunzione di fare qualcosa. Abbiamo solo deciso di far ritrovare serenità. Vogliamo far giocare i calciatori al massimo delle loro possibilità”.

