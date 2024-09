Bari, Pino Monaco lascia la Lega: ‘Non credo più nel progetto iniziale’

Pino Monaco, segretario cittadino della Lega a Bari ed ex capogruppo in Consiglio comunale, ha annunciato il suo addio al partito. Con una nota inviata al segretario Matteo Salvini, Monaco ha spiegato le ragioni della sua decisione: “Ho rispettato il voto ricevuto da chi mi aveva scelto nella lista della Lega, ma ora non credo più nella realizzazione del progetto iniziale”.

Sul suo futuro politico, Monaco ha dichiarato: “Mi guarderò intorno, parlerò con chi mi ha già contattato e, insieme al mio gruppo, decideremo il da farsi, come abbiamo sempre fatto”.

Tuttavia, ha chiarito la sua posizione ideologica: “Una cosa è certa: io dall’altra parte non ci andrò mai. Sono stato, sono e sarò uomo di destra”.

