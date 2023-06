Bari, in piazza Massari la festa di Eid Al Adha

BARI – Il significato del termine “Adha” indica sacrificare ed è riconducibile alle prove che sarebbero state superate dal profeta Abramo e dalla sua famiglia che, secondo i musulmani, era costituita da Hagar e dal loro figlio primogenito Ismaele. Storia e fede si intrecciano nell’Eid Al Adha, la festa religiosa più importante, in ordine cronologico dopo quella di fine Ramadan, per i musulmani. La Cidi – Comunità Islamica d’Italia – celebra in piazza a Bari l’Eid Al Adha, la festa del sacrificio. Nel capoluogo pugliese la Cidi ha accolto i fedeli in piazza Massari, nel centro della città, dove sono stati stesi i tappeti (portati da casa) e per circa un’ora si è tenuta la preghiera all’aperto rievocando il sacrificio di Abramo che testimonia la massima obbedienza e l’infinita misericordia di Allah.

