Trinitapoli, la biblioteca civica diventa bagno pubblico del mercato rionale

TRINITAPOLI – I servizi igienici della biblioteca diventano i bagni pubblici del mercato rionale. Accade a Trinitapoli, dove l’utilizzo frequente dei sanitari all’interno del centro culturale causa problemi in termini di pulizia e scarso decoro del luogo. L’incuria si manifesta principalmente durante il consueto appuntamento settimanale del lunedì, quando il viavai tra commercianti e clientela raggiunge il suo picco massimo.

La biblioteca civica di viale I maggio rappresenta uno dei punti maggiormente discussi anche nelle stanze della Prefettura, in particolare per le recenti urgenze che hanno visto il mercato trasferirsi in questa zona per i lavori di manutenzione della pista ciclabile cittadina. Otto ore mattutine di apertura al pubblico, fin dalle 6, non soltanto a questo punto per gli studenti e fruitori del servizio culturale e di studio.

Lo scorso lunedì, inoltre, gli uffici comunali hanno dato mandato di utilizzare anche i servizi igienici del vicino centro di raccolta, soluzione però ancora provvisoria che non risolve in via definitiva il problema. Un danno d’immagine che si aggiunge e grava sul commissariamento dell’amministrazione comunale.

