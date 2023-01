BARI – Cheddira fa il fenomeno, segna due gol e mezzo al Parma e il Bari si avvicina ai primi due posti. Emiliani battuti 4-0 al San Nicola con un’autorete e una doppietta personale del capocannoniere del campionato che sale a 12 in classifica cannonieri. Per i biancorossi sfatato anche il tabù che non li vedeva mai vincenti contro una delle prime otto della classe. Mignani lascia in panchina Botta optando per il tridente offensivo Ceter-Cheddira-Folorunsho. Dall’altra parte non c’è Vazquez con Oosterwolde largo a sinistra. In porta torna Buffon. Il Bari la mette subito in discesa dopo 5’. Cheddira recupera palla sulla trequarti e serve Benedetti che di esterno lo premia. Cheddira conclude verso la porta e Balogh la devia nella sua porta. E’ l’inizio di un monologo biancorosso che continua al 10’ con un’uscita dal pressing da playstation. Balogh atterra Cheddira che si presenta dal dischetto e batte con un tiro centrale Buffon. Al 29’ Caprile si guadagna la giornata respingendo una conclusione ravvicinata di Benedyczak servito da Juric. Triplica il Bari al minuto 42: Buffon atterra Folorunsho al limite dell’area di rigore. Baroni, aiutato dal Var, indica il dischetto del rigore e Cheddira trova la sua doppietta personale. Il numero 11 del Bari sfiora il tris in un altro paio di occasioni: al minuto 44 quando salta Buffon e calcia verso la porta trovando la deviazione della difesa del Parma e al 28’ della ripresa quando Balogh buca un traversone di Folorunsho mettendo l’attaccante italo-marocchino a tu per tu con Buffon che vede il pallone sfilare a lato di un nulla. La girandola di cambi finali non sortirà alcun effetto. Il direttore di gara annulla un gol a Mihaila per fuorigioco al primo di recupero. Il Bari trova anche il quarto gol con Salcedo che devia di testa in porta un assist da destra di Bellomo. E’ tripudio biancorosso. 33 punti in classifica e Reggina avvicinata. Venerdì nell’anticipo della seconda giornata di ritorno c’è il Palermo, con un occhio anche al calciomercato.

