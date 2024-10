Bari, un omaggio alla resilienza delle donne in rosa

BARI – Un omaggio alla resilienza, alla bellezza e alla tenacia di chi combatte e di chi ha combattuto. Una sfilata in onore delle pazienti oncologiche, donne che ogni giorno affrontano con coraggio e forza questa sfida. Nell’ambito della due giorni di approfondimento del convegno ‘Tumore della mammella: update from Asco-Esmo” con focus sulla malattia Her2-Low, i responsabili scientifici Francesco Giotta, Francesco Giuliani e Stefania Stucci hanno voluto sostenere la ‘Sfilata delle donne in rosa’.

Il convegno ha messo insieme le tre realtà locali che ogni giorno supportano le donne che vengono purtroppo colpite da questo tipo di tumore: Irccs Giovanni Paolo II, Asl Bari Breast Unit dell’ospedale San Paolo e l’Unità operativa di Oncologia del Policlinico di Bari

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author