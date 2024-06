Bari, nuova Fiera del Levante punta al Marocco

BARI – Il mercato marocchino sta vivendo un vero e proprio boom immobiliare. Attualmente è in forte fermento in particolare il settore arredamento per via della prossima Coppa d’Africa calcistica, prevista per gennaio 2026, e di un generale piano di ristrutturazione e investimenti strategici in vista dei Mondiali di calcio 2030.

Per questo la Fiera del Levante sarà presente una delegazione di buyer marocchini interessati a interfacciarsi con il mercato italiano dei settori dell’Arredamento e dell’Interior design. L’ente, insieme ai suoi partner, sta avviando un processo di internazionalizzazione che alla prossima Campionaria, nello spazio dedicato all’Arredamento, promuoverà un interscambio B2B tra buyer marocchini e operatori del settore che esporranno e presenteranno i loro prodotti.

