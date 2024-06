Cultura, pronto il cartellone de Le due Bari

BARI – Più di 400 appuntamenti gratuiti in tutta la città, tra cui 250 spettacoli e 161 laboratori diffusi in 35 luoghi pubblici e nei teatri e spazi culturali privati della città, dal catino a San Girolamo, da Japigia a San Nicola, da Ceglie del Campo a Carrassi. Terza edizione di una delle programmazioni culturali più lunghe del capoluogo pugliese, Le due Bari, finanziato da fondi comunali ed europei per oltre 1,5 milioni di euro. Ventotto le proposte finanziate che da luglio a settembre svilupperanno oltre 400 eventi nelle piazze e nei luoghi di aggregazione dei cinque Municipi cittadini, con appuntamenti che spaziano tra musica, teatro, danza, arti circensi e cinema. Il cartellone de Le due Bari nasce per unire idealmente centro e periferie con un programma articolato che include musica, teatro, danza, arti performative, con una speciale attenzione dedicata all’infanzia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author