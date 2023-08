Bari: ‘Non affittiamo a elettori della Meloni’. L’annuncio che indigna

”Affittasi stanza singola: no perditempo, no elettori di Giorgia Meloni”. Questo annuncio, firmato da Filippo e pubblicato su una nota piattaforma del web, fa riferimento a un appartamento di viale Kennedy nel quartiere Poggiofranco di Bari. Ovviamente, non sono mancate le reazioni sdegnate della politica, soprattutto del Centrodestra.

“Mi auguro che si scelga di abbassare i toni e che gli oppositori in Parlamento del presidente Giorgia Meloni condannino simili comportamenti e non prendano sotto gamba messaggi come quello di un proprietario di un appartamento di Bari nega agli elettori di Giorgia Meloni la possibilità di affittare una stanza – commenta Marcello Gemmato, sottosegretario e coordinatore regionale Puglia di Fratelli d’Italia -. Sono sentinelle d’allarme di potenziali atteggiamenti più gravi: ancora una volta, il vero volto di coloro che si professano detentori di democrazia e libertà si mostra in tutta la sua ipocrisia. Gli italiani hanno scelto e continuano a scegliere Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia perché ormai hanno compreso da che parte stanno concretezza e libertà, a dispetto di slogan di coloro che, invece, sono profondamente intolleranti verso gli stessi italiani”.

“Indecente l’annuncio pubblicato su internet in cui si esclude l’affitto di una stanza a Bari agli elettori di Giorgia Meloni. Sono convinto che ci sarebbe stata un’alzata di scudi politica e mediatica laddove l’annuncio avesse escluso altre categorie e non gli elettori del presidente del Consiglio. Per troppi influenti opinionisti, infatti, essere sostenitore di un leader di un partito di destra continua a essere motivo valido per subire discriminazioni nel silenzio dell’opinione pubblica. La maggioranza degli italiani, tuttavia, è ormai stanca di certi atteggiamenti, come dimostrano i risultati elettorali. Fratelli d’Italia prosegue la sua azione politica, forte di questo sostegno”. Lo dichiara il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari sociali.

“Offensivo e discriminante l’annuncio con cui si esclude l’affitto di una stanza singola a elettori di FdI a Poggiofranco (Bari), in viale Kennedy. Dopo le minacce subìte solo poche ore fa dalla premier, questo episodio dimostra un certo clima d’intolleranza e odio, a mio parere pericoloso, sia per le istituzioni e sia per la stessa presidente Giorgia Meloni.,E’ nostro dovere isolare queste persone che non conoscono o, peggio ancora, non accettano la democrazia. Auspico che l’annuncio in questione venga rimosso o corretto perché inaccettabile”, afferma Dario Iaia, parlamentare e coordinatore provinciale di FdI Taranto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp