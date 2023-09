Droga in auto: 51enne di origini baresi arrestato a Roma

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato un 51enne di origini baresi. In via Nomentana, i militari della Stazione Roma Città Giardino hanno fermato un’auto poiché insospettiti da alcune manovre pericolose effettuate dall’uomo alla guida. Identificato, il conducente in un 51enne originario della provincia di Bari, ma residente a Fiumicino, già noto alle forze dell’ordine. Da un controllo approfondito anche al veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 6 dosi di cocaina dal peso complessivo di circa 4 grammi e circa 280 euro, ritenuto il provento della pregressa attività illecita. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato.

