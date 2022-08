Vigilia di Coppa Italia per il Bari, che alle 18.00 di domenica 7 agosto sarà di scena al “Bentegodi” per affrontare l’Hellas Verona nel match valido per il primo turno. “Meglio giocare una gara ufficiale con una squadra di Serie A, che peraltro ha fatto molto bene nella passata stagione, che disputare un’amichevole”, ha spiegato Michele Mignani, tecnico del Bari, nella conferenza stampa pre gara -. “Queste sono partite affascinanti e stimolanti, che stuzzicano la curiosità perché vuoi capire il tuo valore, anche se siamo solo all’inizio della stagione e i veri valori verranno fuori più avanti. Quindi, è facile che in questo periodo ci siano delle sorprese. Comunque, non andiamo a Verona in gita, cercheremo di fare la nostra partita provando a vincere”. Sul mercato: “Sono in corso delle valutazioni e anche queste sfide di Coppa possono aiutarci a capire, ma sappiamo benissimo di cosa abbiamo bisogno, le idee sono chiare“.