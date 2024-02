Bari, le materie Steam del Politecnico salgono a bordo del Polibus

BARI – Tredici tappe, 19 città partecipanti, 23 scuole superiori coinvolte, oltre 2500 studenti invitati, 700 km in nove giorni sul bus-laboratorio itinerante a due piani tra Puglia e Basilicata. Seconda edizione del Polibus, il bus a due piani per 73 posti, appositamente attrezzato con sette laboratori mobili steam e spazi d’incontro mirati, che in queste ore inizia il suo tour sulle strade e centri delle due regioni per far vivere agli studenti un’esperienza immersiva nelle materie tecnico scientifiche con l’obiettivo di attivare scelte consapevoli legate al proprio futuro e al proprio percorso di studi.

Ogni studente avrà la possibilità infatti, di misurare proprie attitudini “nascoste” verso le materie Steam che attualmente offrono grandi spazi per il proprio futuro professionale. Dopotutto, Il Politecnico di Bari è l’università con il più alto tasso di laureati magistrali occupati in Italia secondo Almalaurea 2023 con il 97,7%.

