Bari, si arrampica con il suv sulle auto parcheggiate

BARI – Immortala un suv che si arrampica letteralmente sulle auto parcheggiate, danneggiandone ben tredici. È accaduto nelle scorse ore in via Re David, al quartiere San Pasquale di Bari. A postare le immagini sulla sua pagina Instagram, cesare De Virgilio, medico e creator: “Una roba – dice – che non mi riuscirebbe neanche in una partita a flipper particolarmente ispirata, o se giocassi a Gta ubriaco. Fortuna che non ha preso sotto nessun passante, altrimenti la patente mi sa che poteva lasciarla definitivamente nel porta cicche del suv”, conclude.

Il motivo di tale gesto è ovviamente sconosciuto ma sta di fatto che ora ci sono le auto danneggiate con cui fare i conti, tra le quali ci sarebbe anche quella dello stesso medico. La cosa peggiore è che dopo il danneggiamento, l’automobilista sarebbe andato via senza farsi alcuno scrupolo. “Ci stiamo ridendo su – conclude De Virgilio – ma poteva andare peggio.

