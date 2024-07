Bari, Lollobrigida e la qualità del Made in Italy per La Ripartenza

BARI – Più investimenti, più produzioni, una pianificazione strategica e rapporto con le Commissioni Europee. A chiudere la due giorni de La Ripartenza, il format itinerante del giornalista Mediaset Nicola Porro, è arrivato al Petruzzelli di Bari il ministro delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. L’esponente di Fratelli d’Italia ha partecipato al panel conclusivo in cui si è confrontato con il giornalista proprio sui temi che riguardano le esportazioni e la tutela del Made in Italy. Secondo Lollobrigida “il Governo è impegnato a rafforzare le produzioni locali e a difenderli anche rispetto alle aggressioni e alle limitazioni che provocano un danno alle imprese. L’Italia – spiega ancora Lollobrigida dal palco del politeama barese – sta dimostrando ancora una volta di essere il Paese della qualità. Bisogna moltiplicare gli investimenti e gli incentivi per produrre di più”. Il tutto con una sola parola d’ordine: stabilità

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author