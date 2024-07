Giovinazzo, tragedia sulla costa: muore uomo in seguito a malore

GIOVINAZZO – Ancora una tragedia su una spiaggia della Puglia. Nel week end in corso e’ la terza, un uomo di 70 anni e’ morto stamattina sulla costa adriatica in località Trincea a poca distanza da Giovinazzo. Pare che l’uomo abbia avuto un malore mentre entrava in acqua, i bagnanti hanno subito dato l’allarme chiamando l’intervento dei soccorsi. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. Soltanto 24 ore prima altre sue tragedie analoghe avevano scandito in negativo il fine settimana pugliese, due bagnanti hanno perso la vita in seguito a malori a Porto Cesareo nel Salento e sulla spiaggia a barese di “Pane e pomodoro”.



