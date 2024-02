Grinta e cuore. Mister Iachini in casa Bari la sfida contro il Lecco l’ha vissuta senza risparmiarsi: “Vivo le partite così, con enfasi. Ci vuole un po’ di tempo per assimilare i concetti, non abbiamo fatto nulla ancora. Abbiamo margini di crescita, si è concesso poco se non a dieci minuti dalla fine. Sul gol subito potevamo essere più attenti ma andiamo avanti. Impatto col gruppo? Bisogna lavorare sulla loro testa, ricordandoci che a vincere è il gruppo e mai i singoli”.

E ancora: “Serve personalità. Siamo noi quelli che dobbiamo trascinare tutto. Le radici baresi? Si sono fatte sentire. L’atmosfera del San Nicola malgrado le contestazioni è stata bella. È un grande stadio ma lavoriamo per regalare sorrisi e dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Vorrei regalare una gioia a questo gente”.

Sul campo preoccupano alcuni problemi fisici: “Sibilli si è fatto male alla caviglia, siamo stati in inferiorità numerica. Vedremo cosa accadrà e spero non sia nulla di grave, di tanto in tanto faremo accorgimenti. Il cambio di Di Cesare? Non stava al meglio e ho preferito non rischiarlo”.

Sugli obiettivi: “L’obiettivo è quello di far bene di partita in partita. Questa deve diventare una squadra di carogne”.

