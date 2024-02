Bari-Lecco, Benali: “Siamo stati compatti. Io play? Mi piace”

Ahmad Benali trova il suo primo gol con la maglia del Bari. Una rete la sua non banale e che spalanca le porte verso il prezioso successo contro il Lecco: “Sicuramente è un risultato cercato e voluto, volevamo partire con una vittoria. La prestazione è stata buonissima, abbiamo fatto il massimo, curando bene la fase difensiva e arrivando prima e meglio su ogni pallone. Iachini ci ha trasmesso subito i suoi concetti. Siamo stati compatti, tanti uomini dentro l’area e accompagnato spesso l’azione. La strada tracciata è questa. La mia rete? La palla è rimbalzata nel modo migliore, tutto è andato per il meglio. Voglio far bene in questa piazza. Il ruolo di play? Mi piace e mi sto trovando bene. E sono felice di ritrova Maiello”.

