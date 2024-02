Foggia, Cudini: ‘Con la Turris la prima di tre sfide delicate’

(Di Lorenzo Ruggieri) Cinque punti in classifica separano Turris e Foggia, compagini partite con obiettivi ben diversi ma invischiate nei bassifondi del Girone C. Entrambe le squadre proveranno a scalare posizioni nelle prossime partite, a partire dallo scontro diretto in programma sabato pomeriggio a Torre del Greco: “Sarà la prima gara di un mini ciclo composto da tre gare non determinanti ma delicate per il nostro momento”, ha ammesso Mirko Cudini, tecnico del Foggia, alla vigilia dell’incontro.

Indisponibili: “La squadra sta bene e sono contento delle risposte dei miei ragazzi. Embalo non farà parte del match, così come Di Noia, il quale è ancora alle prese con il recupero da un infortunio”.

Nuovi acquisti: “Questa settimana mi ha permesso di valutare meglio i nuovi arrivati, i quali hanno potuto conoscere più approfonditamente i propri compagni di squadra. Nel mercato abbiamo cercato elementi con specifiche caratteristiche e sono tutti adatti al nostro sistema di gioco. Sono contento, hanno voglia di mettersi in gioco e già domani quasi tutti potrebbero scendere in campo dall’inizio”.

Turris: “Domani affronteremo una squadra sempre pericolosa tra le mura amiche, a prescindere dal momento difficile che sta attraversando. Con Caneo era una squadra più offensiva e propositiva, mentre nelle ultime due gare ha adottato altrettanti sistemi di gioco. Sarà una sfida importantissima per noi, serviranno determinazione e compattezza. Abbiamo cercato di preparare la gara nel migliore dei modi ma dovremo essere pronti a tutto”.

Aspetto mentale: “L’aspetto mentale è molto importante, ci permette di superare situazioni negative. Venerdì scorso, ad esempio, siamo andati sotto alla prima occasione per i nostri avversari ma siamo stati bravi a rimettere in piedi la gara, cercando anche di vincere. Questo deve essere il nostro spirito, con più qualità e incisività sotto porta. La squadra crede in quello che fa e ciò mi lascia ben sperare”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author