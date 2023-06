Bari, le celebrazioni per i 209 anni dei carabinieri

BARI – Quattromila arresti, 24mila denunce, sette tonnellate di stupefacenti sequestrati e 104 milioni di euro di patrimonio illeciti confiscati. In totale, il 78% del totale dei reati accertati o denunciati sono stati presi in carico dai carabinieri. E si tratta solo del 2022. Sono numeri snocciolati dal comandante della Legione Puglia, Stefano Spagnol, durante le celebrazioni per i 209 anni di fondazione dell’Arma dei carabinieri. L’appuntamento in piazza del Ferrarese a Bari dove è stato disposto lo schieramento, composto dalla Bandiera di Guerra dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, dalla banda del 13° Reparto Comando Supporti Tattici della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” di Bari e da un reparto in armi su tre compagnie, in rappresentanza delle varie componenti territoriali e speciali dell’Arma. Durante la celebrazione sono stati conferiti i riconoscimenti a 37 militari distintisi in delicate operazioni di servizio ed a 3 Comandanti di Stazione che si sono fatti particolarmente apprezzare nel compimento della loro quotidiana attività istituzionale.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp