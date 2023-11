Bari, incendio in casa e si lancia dal balcone: morta 80enne

BARI – Sarebbe precipitata dal quinto piano della sua palazzina dopo aver appiccato un incendio in casa. Per questo una 80enne è morta la scorsa notte dopo essere stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari. L’episodio in un edificio del centro cittadino di Bari in cui abitava. Secondo quanto emerso finora, la vittima avrebbe prima dato fuoco ad alcune stanze del suo appartamento e alla porta di ingresso della abitazione della sua vicina di casa per poi lanciarsi nel vuoto. L’episodio è al vaglio degli agenti della polizia di Stato che hanno compiuto i rilievi nell’appartamento e ascoltato chi conosceva la donna. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp