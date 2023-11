Laterza, auto si ribalta: cinque giovani feriti, uno grave

LATERZA – Cinque giovani feriti in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Laterza, alle porte del comune in provincia di Taranto. Le persone coinvolte nel sinistro viaggiavano a bordo di un’auto che per cause da accertare è finita fuori strada ribaltandosi. Le persone sono state soccorse dai sanitari del 118 che sono giunti con diverse ambulanze per trasportare i feriti in ospedale, tutti hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari del nosocomio San Pio di Castellaneta, soltanto un ragazzo, a causa delle gravi condizioni, è stato trasferito al SS. Annunziata di Taranto, dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Castellaneta.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp