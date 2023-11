Manduria: un chilo di droga in una bombola a gas

MANDURIA – Una bombola di gas per nascondere un chilo di droga. Sembrava il rifugio perfetto per occultare diverse sostanze stupefacenti, ma il fiuto di Udor non ha avuto dubbi. È il pastore tedesco dell’unità cinofila della polizia di frontiera di Brindisi a scovare, a Manduria, la bombola-nascondiglio situata in un deposito di bombole di gpl in un piazzale esterno di un’abitazione nella periferia della città messapica.

