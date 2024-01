Bari, il quartiere San Paolo ha la sua prima biblioteca

BARI – È la più grande delle undici del progetto Colibrì, la rete delle biblioteche di Bari. Dispone di circa 860 mq sviluppati su tre livelli, sale di consultazione e di schermi a soffitto, una sala comune al centro della biblioteca dotata di apparecchi informatici, sale riunioni e per laboratori artistico-culturali.

Il quartiere San Paolo ha la sua prima biblioteca. La Biblioteca Lombardi sarà un nuovo presidio socio-culturale libero e aperto al territorio e alla cittadinanza del quartiere che prende vita grazie all’Ats formata dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, capofila del progetto, in partnership con Fondazione Giovanni Paolo II onlus.

La struttura è fornita di un ampio catalogo di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, fumetti, albi illustrati, di una nutrita selezione di narrativa per adulti, oltre che di una sezione di libri in Braille per ipovedenti. La dotazione libraria potenziale è di almeno 20.000 volumi.

