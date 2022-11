Condividi su...

I Carabinieri di Bari Picone hanno arrestato un 51enne e un 37enne, entrambi baresi, indagati per quattro furti aggravati ai danni di attività commerciali dei quartieri di Picone e Carrassi.

Il 51enne, in particolare, sarebbe responsabile di quattro diverse “spaccate”, tutte avvenute tra agosto e settembre 2022. Il primo episodio si è verificato nella notte del 24 agosto quando il 51enne, mediante arnesi da scasso e dopo aver danneggiato la porta d’ingresso, era riuscito ad accedere in una pizzeria di via Martin Luter King rubando diverse derrate alimentari per poi darsi alla fuga in sella a una bicicletta da donna.

Due furti sono stati messi a segno dall’uomo nella notte del 26 agosto: dopo aver infranto il vetro della porta d’ingresso di una pizzeria di viale papa Giovanni XXIII, è riuscito a impossessarsi di 300 euro. Poche ore dopo, è riuscito a rubare 400 euro in un negozio della vicina via Lucarelli. L’ultimo episodio è datato 5 settembre: con la complicità del 37enne, nel “ruolo di palo”, dopo aver forzato la serranda di un esercizio commerciale di viale Kennedy, si è impossessato di 20 confezioni di caffè da 1 kg, per un valore di 500 euro, caricandole a bordo dell’autovettura del complice. Grazie a un particolare della carrozzeria del veicolo utilizzato, gli investigatori sono riusciti a identificare il 37enne il proprietario dell’auto.

Il 51enne è stato rinchiuso nel carcere di Bari, il 37enne è ai domiciliari.