Condividi su...

Linkedin email

Tragedia sfiorata al quartiere San Paolo di Bari. Nella serata di giovedì 3 novembre, una donna anziana è stata investita da un motociclista mentre cercava di attraversare la strada in viale delle regioni. Dopo l’incidente, l’uomo in sella alla moto è scappato facendo perdere le tracce, mentre la donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.