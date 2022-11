Condividi su...

Una donna di 53 anni è morta in un incidente stradale verificatosi nella serata di giovedì 3 novembre. Per cause ancora in fase di accertamento, la vittima, residente a Triggiano (Bari), si è ribaltata mentre viaggiava lungo la Statale 16: nei pressi di San Giorgio ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. All’arrivo dei sanitari del 118, la 53enne era già deceduta. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Sul posto anche la Polizia Locale, per ricostruire l’esatta dinamica del mortale, e i Vigili del Fuoco.