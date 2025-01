Bari, furgone abbandonato in fiamme: è mistero

BARI – Non solo le fiamme hanno avvolto un furgone abbandonato sulla strada statale 100 a sei chilometri da Bari. Anche il mistero di chi possa aver lasciato lì il mezzo, sul ciglio della strada. I vigili del fuoco del capoluogo hanno impiegato oltre un’ora per spegnere il rogo che ha coinvolto il furgone e metterlo in sicurezza. Quando le squadre sono arrivate sul posto, il mezzo stava già completamente bruciando. Nessun autista e nessun proprietario era presente sul posto. Indagini in corso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author