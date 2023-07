Bari, fiamme in un capannone industriale abbandonato

BARI – Copertoni, traverse in neoprene in legno, rottami e scarti edili. Un incendio è divampato nella zona industriale di Bari, poco lontano dall’ingresso dell’autostrada e a ridosso della tangenziale, a pochi chilometri dal centro commerciale di Santa Caterina alla periferia della città. L’intensa colonna di fumo nera è stata subito visibile da molte parti del capoluogo pugliese, in particolare dal quartiere Carrassi. I cittadini, infatti, in un primo momento hanno pensato che si trattasse di una zona sicuramente più vicina e a ridosso del Policlinico, ma cosi non è stato: il vento di scirocco ha fatto in modo che solo il fumo arrivasse fino alla zona abitata ma nulla di più.

